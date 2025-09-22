Sogliano, fanno saltare per aria il bancomat ma guardia e inchiostro li lasciano a bocca asciutta

Hanno fatto saltare per aria un bancomat ma sono rimasti a bocca asciutta, grazie al tempestivo arrivo di una guardia giurata e al sistema anti-rapina che macchia d’inchiostro il denaro. È accaduto tutto nella notte tra sabato e domenica. Erano appena passate le 2, quando l’erogatore automatico di banconote della banca Credit Agricole in piazza Garibaldi, a Sogliano, è stato preso di mira da una banda di almeno quattro persone, che viaggiavano a bordo di una Audi A6.

I malviventi hanno però dovuto fare i conti con due imprevisti. Innanzitutto, i contanti sono stati sporcati dal dispositivo che in questi casi li sporca d’inchiostro per renderli inutilizzabili. Poi è arrivato sul posto molto velocemente una guardia della società di vigilanza privata “Cittadini dell’ordine”, che ha messo in fuga i malviventi, costringendoli anche ad abbandonare il malloppo. Per riuscire ad allontanarsi in fretta e furia, hanno anche spruzzato verso il vigilante il liquido di un estintore antincendio.

Poco più tardi hanno provato a ripetere il colpo con miglior fortuna in un bancomat a Settecrociari, ma hanno fatto cilecca in modo totale, perché fuggendo avevano perso per strada le “marmotte esplosive”.