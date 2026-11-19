La sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini ha partecipato mercoledì 18 novembre a Roma alla manifestazione nazionale promossa dai Comuni esclusi dalla nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla Legge 131/2025. Insieme a circa 80 sindaci, a rappresentanti degli agricoltori e della CIA, ha preso parte al corteo che da Piazza Venezia ha raggiunto Montecitorio.

Alla manifestazione erano presenti anche i sindaci dei Comuni emiliano-romagnoli interessati dalla nuova classificazione, insieme all’assessore Regionale alla Montagna Davide Baruffi. Al termine del corteo, una delegazione dei sindaci è stata ricevuta alla Camera da alcuni rappresentanti parlamentari di maggioranza e opposizione, ai quali sono state ribadite le preoccupazioni legate ai nuovi criteri. La richiesta è chiara: cancellare i criteri che hanno determinato l’esclusione di tanti territori, restituendo loro il riconoscimento e le condizioni necessarie per continuare a vivere e a crescere.

Per Sogliano al Rubicone la questione riguarda direttamente la possibilità di continuare a garantire servizi e sostenere la tenuta sociale ed economica del territorio. Sono in gioco le scuole, l’agricoltura, le imprese, i servizi e le risorse necessarie per contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare il territorio. La nuova classificazione, infatti, non rappresenta soltanto un cambiamento amministrativo, ma può avere ricadute concrete sulle comunità e sugli strumenti a disposizione dei Comuni.

«Siamo andati a Roma per portare la voce di territori che chiedono di essere ascoltati - dichiara la sindaca Tania Bocchini - non chiediamo privilegi, ma il riconoscimento delle condizioni reali in cui vivono e operano le nostre comunità. La montagna ha bisogno di servizi, lavoro, imprese e investimenti per poter continuare a crescere e a offrire un futuro a chi sceglie di viverci».

La partecipazione alla manifestazione rappresenta per il Comune di Sogliano un ulteriore passo nel confronto con le istituzioni nazionali e regionali, con l’obiettivo di tutelare le specificità dei territori montani e assicurare condizioni adeguate per la loro tenuta sociale ed economica.