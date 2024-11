Sogliano, camion si incastra e ritarda di 5 ore l’attesa riapertura della strada provinciale

Ca’ di Quaiotto, camion incastrato e riapertura a senso unico alternato posticipata di 5 ore. Non c’è pace per la strada provinciale 11 Sogliano, tra il Km 20 ed il Km 20+250, in località Ca’ di Quaiotto. Dopo la frana per il maltempo del maggio 2023, il cantiere era stato aperto la scorsa estate con anche proteste.

Conclusa la prima fase del cantiere, era attesa per ieri mattina la riapertura al traffico, a senso unico alternato, con l’accortezza che però al momento possono transitare solo moto e auto, esclusi gli autocarri superiori alle 3,5 tonnellate.

Ma l’autista cesenate di un camion, venerdì pomeriggio tardi, a suo dire ingannato dal navigatore, si è infilato nel cantiere e si è incastrato nella strada che doveva essere riaperta. È stato quindi necessario rintracciare una maxi gru che togliesse il grosso mezzo da quella scomoda posizione.

I residenti della zona riferiscono che solo verso le ore 14 di ieri la viabilità è stata aperta, con 5 ore di ritardo su quanto previsto.

Nelle prossime settimane i lavori continueranno e verrà realizzata l’armatura in acciaio della soletta portante, ultimo elemento mancante. Entro novembre ci sarà il getto di calcestruzzo ad alta resistenza e poi la completa riapertura della strada nella seconda decade di dicembre.