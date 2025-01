Sogliano, Bivio Montegelli e Ponte Uso diventano frazioni, adesso sono 16

Due nuove frazioni a Sogliano. Da alcuni giorni quelle riconosciute dall’amministrazione comunale sono passate da 14 a 16. Lo status di frazione ora è stato attribuito anche alle località di Bivio Montegelli, attualmente appartenente a Santa Maria Riopetra, e a Ponte Uso, finora collegata a San Paolo all’Uso.

Un territorio molto vasto

Sogliano è il comune territorialmente più grande dell’area Rubicone. La sua estensione è pari a 93,43 chilometri quadrati, con una popolazione di 3.251 residenti e una densità di 34,8 abitanti per chilometro quadrato.

Finora le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità erano 14: Sogliano al Rubicone capoluogo, Bagnolo, Strigara, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Montepetra, Montetiffi, Massamanente, San Paolo all’Uso, Ginestreto, Santa Maria Riopetra, Pietra dell’Uso e Vignola.

Negli ultimi decenni, la località di Bivio Montegelli, unita alla frazione di Santa Maria Riopetra, e Ponte Uso, connessa alla frazione di San Paolo all’Uso, hanno registrato un significativo sviluppo, caratterizzandosi per la presenza di scuole, centri di aggregazione, esercizi commerciali, seggi elettorali e numerosi insediamenti residenziali. Anzi, come numero di abitanti le comunità di quei due luoghi sono seconda e terza nel computo, essendo cresciute molto per la loro posizione comoda e valliva (una nella valle del Savio e l’altra nella valle dell’Uso). Con la conseguenza che i residenti esprimono quindi proprie identità e tradizioni.

L’aggiunta delle due frazioni

La giunta comunale ora ha riconosciuto alle località Bivio Montegelli, e di Ponte Uso (che facevano entrambe capo a località più piccole e situate a una quota più elevata) lo status di frazioni autonome, con conseguente necessità di modificato lo statuto del Comune di Sogliano. La Giunta guidata da Tania Bocchini ha quindi deciso di portare le frazioni a 16: la delibera è stata già esposta per la consultazione di legge e presto sarà inviata per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e al Ministero dell’Interno, perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

La sindaca

«Ci sembrava giusto riconoscere ufficialmente queste due frazioni, che sono le più popolose del territorio e hanno proprie peculiari caratteristiche storico-demografiche - sottolinea la prima cittadina di Sogliano - Abbiamo quindi ritenuto necessario procedere a una revisione della zonizzazione territoriale comunale per rispondere alle esigenze dei cittadini. Tra l’altro, stiamo pensando di rivedere il Piano urbanistico generale (Pug) di ogni frazione del territorio e anche in questa ottica è bene che siano riconosciute giuridicamente le nuove frazioni».