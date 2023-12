In una nota, la sindaca di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini e il vicesindaco e assessore al decentramento Lorenzo Ortolani hanno fatto il punto sui lavori effettuati nelle frazioni. “Sogliano al Rubicone è un luogo che si distingue per la cura con cui è vissuto, una caratteristica immediatamente percepibile ai visitatori. Riteniamo che ciò sia attribuibile anche all'operato dei Consigli di Frazione, organi istituiti da anni all'interno del nostro ente. Nell'anno appena trascorso, si sono susseguiti numerosi interventi di lavori pubblici e investimenti mirati a rispondere alle indicazioni dei Consigli di Frazione. Il nostro bilancio può essere considerato Partecipato, anche grazie al percorso di dialogo sociale che si snoda attraverso i Consigli stessi e che arriva al cuore economico-finanziario dell'Amministrazione.

I cittadini che coordinano e partecipano alle riunioni dei Consigli di Frazione hanno attribuito priorità alla messa in sicurezza della viabilità comunale, al decoro urbano e alle dotazioni di spazi per il gioco e la vita cittadina. Nel corso del 2023, il bilancio ha risposto con vari stanziamenti di importanti risorse a queste esigenze. Abbiamo realizzato e migliorato aree di gioco per ragazzi e ragazze, in località Trabocchi di Montepetra inaugurando una nuova area giochi; e a Ponte Uso riqualificando il campetto da calcio 5 e installando un nuovo gazebo per il parco giochi.

Per quanto riguarda la frazione di Strigara, la Canonica allestita ad ostello è stata affidata alla neonata Proloco di Strigara, che sta già programmando le proprie attività.

Nel campo dell'arredo urbano, nel 2023, abbiamo portato a termine significativi interventi a Montegelli, con la realizzazione di un marciapiede di collegamento tra la chiesa e il cimitero; e a Montepetra Alta, con la sistemazione di una parte della pavimentazione e il consolidamento di una muratura all'accesso al centro storico. Questi due interventi hanno comportato una spesa complessiva di 205.000,00 euro.

Attraverso i Consigli di Frazione, i cittadini ci hanno segnalato la necessità di potature e rimozioni di alberi malati, con conseguente sostituzione. Grazie al lavoro della squadra di operai comunale, molte vie alberate, come Via Fratelli Cervi, sono state messe in sicurezza, un intervento particolarmente provvidenziale considerando i forti venti che hanno caratterizzato questi mesi.

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade comunali, il nostro ente ha seguito una programmazione basata sulle condizioni del manto stradale e sulle esigenze segnalate dai cittadini. Nel corso dell'anno, abbiamo completato asfaltature e consolidamenti su strade comunali per un importo complessivo di oltre 550.000,00 euro a Massamentente, Bagnolo e Rontagnano.

Numerose sono state le richieste dei cittadini riguardo alla viabilità provinciale, e nel 2023, grazie alla collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena e a un accordo che ha visto Sogliano al Rubicone impegnare 150.000 euro, abbiamo concluso opere di asfaltatura sulla SP79 Santa Maria Riopetra e su molte altre strade provinciali.

Riteniamo di fondamentale importanza la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, poiché il sentirsi parte integrante e comprendere appieno il proprio ruolo nell'amministrazione del territorio sono parte dell'esperienza del buon vivere in un piccolo comune di montagna. In questo contesto, il rapporto quotidiano ed autentico tra amministratori e cittadini è un prezioso legame che contribuisce a plasmare la nostra comunità.

I consigli di frazione

A Sogliano sono presenti 8 consigli di frazione, rinnovati con elezione diretta il 21 maggio 2022: Frazioni di Sogliano Capoluogo e Vignola; Frazione di Bagnolo; Frazioni di Strigara e Montegelli; Frazioni di Savignano di Rigo e Rontagnano; Frazione di Montepetra; Frazioni di Santa Maria Riopetra e Bivio Montegelli; Frazioni di Pietra Uso e Montetiffi; Frazioni di Ponte Uso, Ginestreto e Massamanente.

Concludono la sindaca Tania Bocchini e il vicesindaco Lorenzo Ortolani: «È con profonda stima e gratitudine che desideriamo ringraziare tutte le donne e gli uomini di Sogliano al Rubicone per il loro contributo in termini di partecipazione alla cura del territorio e della comunità, che alimenta la crescita e il benessere di tutto il territorio comunale. Grazie di cuore.»