Sogliano al Rubicone, quasi 22mila euro per nuovi progetti scolastici

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha approvato un significativo contributo economico di 21.720 euro, destinato all’Istituto Comprensivo Statale di Sogliano al Rubicone. Questo finanziamento è finalizzato a sostenere una serie di progetti educativi per l’anno scolastico 2024-2025.

Le iniziative supportate

Progetto di Psicomotricità per l’Infanzia. Coinvolgerà i bambini delle scuole dell’infanzia di Sogliano e Rontagnano, offrendo 40 ore di attività psicomotoria, distribuite su 20 settimane, a partire dal mese di ottobre.

Progetto Musicale “Incanto” per la Scuola Primaria. Rivolto a 12 classi delle scuole primarie di Sogliano, Rontagnano e Bivio Montegelli, prevede 240 ore di attività musicale che culmineranno in un spettacolo di fine anno. L

Progetto Musicale “Musicalmente” per l’Infanzia. Sempre in ambito musicale, questo progetto è dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia di Sogliano e Rontagnano, offrendo attività di propedeutica musicale per un totale di 24 ore, da marzo a giugno.

Progetto “Ai La Fasem” per il Recupero Scolastico. Questo intervento mira a sostenere gli studenti delle scuole primarie e secondarie che necessitano di un supporto extra per il recupero scolastico. Il progetto coinvolgerà 15 classi, offrendo un totale di 300 ore di attività distribuite su almeno 20 settimane.

«Siamo felici quando riusciamo a contribuire in modo concreto alla crescita educativa dei nostri ragazzi - ha dichiarato la sindaca Tania Bocchini - questi progetti saranno realizzati grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e Amministrazione Comunale, per costruire un’offerta educativa sempre più ampia e di qualità. La scuola è uno dei cuori pulsanti della nostra comunità, e il nostro impegno è quello di garantire a tutti i bambini e ragazzi di Sogliano al Rubicone le migliori condizioni per sviluppare le proprie potenzialità».