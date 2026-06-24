Sogliano al Rubicone: neo-diciottenne arrestato per spaccio, deve scontare 18 mesi

I Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del Tribunale per i Minorenni di Trieste nei confronti di un giovane italiano appena maggiorenne, rintracciato in un comune dell’entroterra cesenate. Il ragazzo era stato condannato in via definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel marzo 2025 in provincia di Gorizia. Deve scontare una pena di un anno, sei mesi e sette giorni di reclusione, oltre a 6.500 euro di multa. È stato accompagnato presso l’istituto penitenziario competente.