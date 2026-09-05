Soccorso per un malore alla diga di Ridracoli

RIDRACOLI. I vigili del fuoco del distaccamento di Civitella sono intervenuti oggi attorno alle 13 alla diga di Ridracoli per prestare soccorso a una persona colpita da un malore. L intervento si e svolto nella zona dell’attracco del battello, lungo il percorso che conduce al rifugio Ca di Sopra. Il personale dei Vigili del Fuoco ha fornito supporto operativo ai sanitari di Romagna Soccorso, giunti sul posto con un ambulanza, automedica e Elimedica, collaborando alle operazioni di stabilizzazione, recupero e trasporto dell’infortunato fino all’elisoccorso. Presente sul posto anche il soccorso Alpino.