“Silence”: a Cesena il primo ciak del cortometraggio sulla sordità, coinvolte anche Durazzanino, Forlimpopoli e Bertinoro

Il primo ciak sarà il 4 settembre a Cesena, con l’attrice francese Anne Eyer davanti alla macchina da presa nel ruolo di Athena. La Romagna si prepara così ad accogliere il set di “Silence”, cortometraggio dedicato alla sordità, alla comunicazione e all’inclusione, prodotto da SC Movie Production, DVS Group ed ENS – Ente Nazionale Sordi, Sezione Provinciale di Ravenna.

Le riprese si svolgeranno il 4, 5, 6, 11 e 12 settembre 2026 tra Cesena, Durazzanino, Forlimpopoli e Bertinoro. Alla regia Daniel Mercatali, ideatore del progetto, affiancato dal co-regista Gianluca Bonucci. Protagonisti saranno Giorgio Borghetti, nel ruolo di Marco, e Anne Eyer, attrice francese che arriverà appositamente dalla Francia per interpretare Athena. Nella prima fase delle riprese, il 4, 5 e 6 settembre, sarà impegnato anche Tiziano Montesardi nel ruolo di Emanuele. Il 5 settembre Forlimpopoli sarà interessata dalle riprese in Piazza Garibaldi, con Anne Eyer impegnata sul set nel ruolo di Athena. Il 6 settembre Giorgio Borghetti e Anne Eyer saranno insieme sul set per una scena tra i due protagonisti.

Silence racconta la storia di Marco e Athena, una coppia al centro di un racconto fatto di sentimenti, quotidianità e complicità. Attraverso la loro storia, il cortometraggio affronta con sensibilità il tema della sordità e della LIS – Lingua dei Segni Italiana, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a questo mondo e contribuire a superare stereotipi e barriere.

Una piccola curiosità: davanti alla macchina da presa compariranno anche Noemi Mercatali, figlia del regista, e lo stesso Daniel Mercatali, che continua così la sua personale “firma” di ritagliarsi piccoli cameo, ogni volta in ruoli diversi, nelle proprie produzioni.

Giorgio Borghetti, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio, vanta una lunga carriera tra cinema e televisione, con fiction come “Incantesimo”, “Carabinieri” e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Storica anche la sua attività nel doppiaggio: sua è la voce italiana di Elliott in “E.T. l’extra-terrestre” e di Benji in “Holly e Benji”.

L’11 settembre il set farà tappa a Forlimpopoli, dove il BEER Street Mazapègul si trasformerà in una location cinematografica. Alessandro Bravaccini, uno dei soci del locale, interpreterà Giacomo, mentre Alice Bertaccini vestirà i panni di Valentina. Alle riprese prenderà parte anche Giorgio Perno, nel ruolo del cliente del bar: attore e doppiatore, Perno è noto anche come voce italiana di Ralph Macchio, Daniel LaRusso nella serie “Cobra Kai”, legata alla celebre saga di Karate Kid.