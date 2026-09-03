Sicurezza a Cesena, videosorveglianza alla Malatestiana e street tutor in centro: investimento da 196mila euro

Più videosorveglianza nelle aree ancora scoperte, street tutor nelle zone della movida, educatori di strada a sostegno dei giovani più vulnerabili e un presidio educativo dedicato alla Biblioteca Malatestiana. Cesena rafforza le azioni per la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani con “Oltre Stazione 2”, il progetto di prevenzione integrata al centro dell’Accordo di programma approvato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al Comune.
Un investimento complessivo di 196mila euro, di cui 156mila euro stanziati dalla Regione e 40mila euro dal Comune, per un insieme coordinato di interventi che interesseranno in particolare la stazione ferroviaria, la Biblioteca Malatestiana, il centro storico, la Barriera e i collegamenti tra la stazione e il centro, oltre ad altri luoghi di aggregazione giovanile.