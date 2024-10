Sicurezza a Cesena: tornano gli street tutor in centro

Da domani, giovedì 10 ottobre, tornano in centro gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Così come avvenuto nel corso di questi anni, ovvero da quando l’Amministrazione comunale di Cesena ha introdotto questo servizio con lo scopo di potenziare il presidio del centro, continueranno ad operare al fianco degli agenti della Polizia Locale trasmettendo in tempo reale segnalazioni qualificate.

“Confermando il nostro impegno sul fronte della sicurezza e dell’ordine in centro città – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – rinnoviamo anche quest’anno un servizio che consideriamo utile per i cittadini di tutte le età e soprattutto per i fruitori del centro storico e delle zone urbane dove si concentra la movida. Gli street tutor sono veri e propri addetti alla vigilanza con funzioni di controllo, monitoraggio e prevenzione disciplinati da una legge regionale del 2003 e impiegati come facilitatori di strada per le zone sensibili dove si concentrano gli eventi. Queste figure non sostituiranno gli agenti del Comando “Fiorini” ma collaboreranno con il Comando di Polizia Locale, oltre che con le altre forze dell’ordine, raccogliendo eventuali segnalazioni o informazioni dagli esercenti dei locali, dai residenti e dai cittadini presenti e trasmettendone tempestivamente il contenuto. A partire da questa settimana dunque – prosegue l’Assesore – gli street tutor torneranno a presidiare il territorio rispondendo concretamente a un’esigenza posta al centro dell’interlocuzione con i cittadini e del relativo confronto con le Associazioni di categoria e con i pubblici esercizi”.

Le sere del servizio

Il servizio, assegnato alla ditta PJ Investigation di Pesaro, verrà svolto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato nelle aree del centro cittadino dove si concentrano i locali di pubblico esercizio e di pubblico spettacolo di maggiore frequentazione, nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 02:00.