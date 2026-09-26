Sicurezza a Cesena, la Protezione civile incontra i cittadini: il calendario degli appuntamenti

Cesena
  • 26 settembre 2026
Il sindaco Enzo Lattuca
Il sindaco Enzo Lattuca

‘E se fossi tu a fare la differenza?’ È questa la domanda che accompagna ‘Protezione Civile Domani – Cesena per un futuro consapevole’ percorso promosso dall’Amministrazione comunale di Cesena per portare la cultura della prevenzione direttamente sul territorio nei luoghi e negli spazi quotidiani della città.

Da ottobre a novembre il Servizio di Protezione civile del Comune di Cesena incontrerà i cittadini in una serie di serate informative, pensate come occasioni semplici e concrete di confronto, dialogo e approfondimento. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza sui rischi che possono interessare il territorio e fornire a ciascuno strumenti utili per affrontare con maggiore preparazione eventuali situazioni di emergenza. Nel corso degli incontri, che inizieranno alle ore 20, saranno illustrati con un linguaggio chiaro e attraverso esempi pratici i principali rischi del territorio, insieme ai comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo un evento. Sapere cosa fare, dove trovare informazioni attendibili e come comportarsi può infatti contribuire concretamente a ridurre i rischi per sé e per gli altri.

Clicca qui per il calendario degl incontri

Prepararsi prima dell’emergenza

Gli incontri saranno l’occasione per capire funzionamento del sistema comunale di Protezione civile: chi interviene durante un’emergenza, come vengono diffuse le allerte, quali sono i canali ufficiali da consultare e dove reperire informazioni affidabili, evitando di affidarsi a comunicazioni non verificate.

Una parte sarà, inoltre, dedicata alla preparazione individuale e familiare e alle aree sicure all’interno del quartiere. Spazio anche al ruolo dei volontari di Protezione civile, alla loro presenza sul territorio e all’importanza della collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini. La prevenzione, infatti, non riguarda soltanto chi interviene durante un’emergenza, ma coinvolge l’intera comunità.

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