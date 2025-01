Sicurezza a Cesena, i 22 gruppi di controllo di vicinato coinvolgono oltre 1.300 cittadini

Si rinnova, anche nel 2025, la collaborazione tra la Polizia Locale di Cesena e i quartieri della città sul fronte della sicurezza e dei gruppi di controllo di vicinato, efficace strumento di prevenzione che consente al Comando ‘Fiorini’ di restare costantemente in dialogo con tutti i cittadini coinvolti. Ad oggi sono 22 i Gruppi costituiti in città per un totale di 1.315 volontarie e volontari che da gennaio a dicembre 2024 hanno segnalato episodi sospetti per ben 37 volte.

“Il Controllo di vicinato – commenta l’assessore con delega alla Sicurezza e alla Legalità Luca Ferrini – rafforza la sicurezza e la coesione tra i cittadini in tutte le zone della nostra città. Nato nel novembre del 2018 con la firma del protocollo d’intesa con la Prefettura, il progetto ‘Occhi aperti su Cesena’ si è consolidato costantemente sul territorio anche grazie alla preziosa collaborazione venutasi a creare tra la Polizia locale e i cittadini e le altre forze dell’ordine. Statisticamente la maggior parte delle segnalazioni riguarda tentativi di furto nelle abitazioni o nelle pertinenze, movimenti sospetti di automobili o persone, la cui dettagliata descrizione consente alla pattuglia l’intervento mirato e quindi l’esatta individuazione”.

Il primo gruppo di controllo di vicinato a Cesena è stato costituito nel quartiere Cervese sud, il 13 maggio 2019. Il ‘Controllo del vicinato – Occhi aperti su Cesena’ prevede l’individuazione e la creazione di gruppi di cittadini organizzati per zona, borgo o via di residenza. I componenti di ogni gruppo vengono sensibilizzati ad effettuare il monitoraggio informale della propria zona, a condividere tempestivamente con le forze dell’ordine – mediante segnalazioni qualificate – informazioni su eventuali attività sospette, e a incoraggiare i vicini ad adottare misure volte a prevenire fenomeni criminosi.

Per aderire occorre compilare il modulo reperibile sul sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/controllo-di-vicinato/).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Polizia Locale di Cesena, tel. 0547 354811 e-mail: protocollopm@comune.cesena.fc.it.