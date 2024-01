Si elegge il cane più bello del mondo: a Cesena ne arrivano oltre 4mila

I cani più belli del mondo si incontrano in Fiera a Cesena al Romagna Winner Dog Show. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio i padiglioni di Pievesestina ospitano una tre giorni interamente dedicata agli amici a quattro zampe tra esposizioni, mostre speciali, raduni di razza, stand specializzati, toelettatori e allevatori. Oltre 4mila cani da tutto il mondo si sfideranno in più sfilate per conquistare l’ambito titolo di “Best in Show”, ovvero il riconoscimento di cane più bello della manifestazione, la più importante in Romagna per prestigio e partecipazione.

Sono ben tre le esposizioni cinofile previste, di cui due internazionali e una nazionale. I cani in gara saranno valutati secondo gli standard di razza da 32 giudici specializzati in arrivo da tre Continenti, da Hong Kong a Israele, passando per Austria, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Italia e altre parti del mondo.

Il programma della tre giorni prevede al mattino le gare di selezione in base alla razza: nell’ambito delle oltre 300 razze presenti, suddivise in dieci categorie, solo un soggetto per ogni categoria passerà il turno per l’ambita finale. Il momento saliente arriverà poi al pomeriggio quando alle 14.30 comincerà il Best In Show, la sfilata tra i dieci cani selezionati per nominarne il migliore. Queste le dieci categorie: cani da pastore, terrier, bassotti, cani da compagnia, levrieri, cani da riporto, cani da ferma, segugi, cani di tipo pinscher e schnauzer, cani di tipo spitz e primitivo.

Tutto questo a Cesena Fiera a Romagna Winner Dog Show, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei cani per ammirare le varie razze ed entrare in contatto con professionisti della cinofilia. L’evento è organizzato dal Comitato Romagna Winner, una collaborazione tra il Gruppo Cinofilo Forlivese, il Club Cinofilo Lughese e il Gruppo cinofilo Riminese, con il supporto di Monge quale main sponsor.

Data la natura sportiva dell’evento è vietato l’ingresso ai cani non iscritti alle gare. La biglietteria è aperta dalle 9.30 alle 15.00 e il costo d’ingresso è di 10 euro a persona (gratis per i bambini sotto ai 9 anni). Il parcheggio è gratuito.