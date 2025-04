Si è aperta a Cesenatico la due giorni dedicata ai campioni di metal detector

Con l’allestimento dell’area expò in piazza Costa, la consegna dei pacchi gara nel pomeriggio e il party sulla spiaggia in serata con musica e specialità romagnole, è partita ufficialmente stamattina la “due giorni” dedicata al mondo del metal-detecting. L’evento clou della rassegna è in programma domattina (dalle ore 8:30) con la nona edizione del Garrett Contest, per numeri e prestigio la più importante gara europea dedicata a questa specialità emergente.

Sul campo di gara, allestito sulla spiaggia libera davanti a piazza Costa, trecento concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane. Per loro un solo obiettivo: trovare un target in più dell’avversario. Ma, oltre ai partecipanti, la gara organizzata dalla Securitaly porterà nella nostra città quasi un migliaio di persone. Del resto, tra la Pasqua e la festa dei Lavoratori, Cesenatico ospita anche alcune manifestazioni di grande interesse turistico come “Azzurro come il Pesce” (1-4 maggio), una frequentatissima sagra gastronomica dedicata al pesce dell’Adriatico.

Ma ad attirare gli appassionati di ricerca sono, in particolare, gli ambitissimi premi messi in palio da DetectorShop, l’azienda di Cesenatico leader in Italia nella vendita di metal-detector. E anche per questa edizione, tra estrazioni e premi agonistici, saranno davvero pochi coloro che se ne andranno a casa a mani vuote.

Il premio più ambito prevede un metal detector Garrett Axiom per ricerca oro del valore di 3500 euro. L’oggetto del desiderio sarà assegnato ad estrazione perché - come sottolineano sempre gli organizzatori - lo spirito della gara non é quello della competizione, ma del piacere della condivisione di una passione comune, quella per il metal-detector, una disciplina che anche in Italia sta conquistando, ogni anno, un numero sempre maggiore di praticanti.

Cosi si spiega, ad esempio, la presenza delle “detectorine”, le quattro super-model sudamericane che parteciperanno al contest nel ruolo di “disturbatrici”. Il loro compito sarà, come sempre, quello di “distrarre” i trecento concorrenti durante le varie sessioni di gara. Una presenza all’insegna della seduzione e della simpatia per ribadire appunto lo spirito giocoso della rassegna.

A curare l’intrattenimento sarà invece la Dance Dream, la prestigiosa accademia di danza con sede a Cesenatico che proporrà un medley dei suoi celebri musical.

Il contest - che partirà alle 9 del mattino per concludersi nel tardo pomeriggio - si svolgerà, come da tradizione, sulla spiaggia libera davanti al grattacielo di Cesenatico in un “campo gara” recintato di circa 3500 mq.

Quest’anno, come detto, la gara sarà preceduta - questa sera - da un party in spiaggia che prevede musica, intrattenimento ed un drink offerto da Detector Shop.

Scopo della contesa è quello di trovare i gettoni precedentemente sotterrati sotto la sabbia (al massimo a 10-15 centimetri di profondità). I target sono realizzati in differenti tipologie di metallo e verranno mostrati solo il giorno della gara. Il contest sarà suddiviso in 4 turni di qualificazione (che si svolgeranno alla mattina della domenica), due semifinali e la finalissima in programma nel pomeriggio dalle ore 15.30 (Info www.detectorshop.it).