Sesso col rischio dell’Hiv: indagini sul caso del 22enne di Cesena

Continuano le audizioni delle forze dell’ordine per conto della Procura dei medici che si sono occupati nel recente passato e che hanno in cura il 22enne che ha denunciato una violenza sessuale subita, e dalle cui dichiarazioni è emerso essere sessualmente molto attivo a Cesena, dove approccia persone molto più grandi di lui (spesso over 60) per avere rapporti sessuali non protetti, col rischio di trasmettere il virus dell’Hiv. Tra le priorità sanitarie emerse da questa vicenda c’è quella di cercare di rintracciare le (a quanto pare molte) persone che hanno avuto rapporti con questo giovane. Potrebbero infatti essere state contagiate dal virus e a loro volta trasmetterlo ai loro consueti partner o a quelli futuri. In provincia di Forlì-Cesena, nell’ultimo anno di statistiche a disposizione (il 2022) la diffusione dell’Hiv ha avuto 11 casi ovvero un’incidenza dall’2,8 ogni 100.000 abitanti. Nel periodo storico tra il 2006 e il 2022, poco più della metà (il 52%) delle persone sieropositive diagnosticate è giunta tardivamente alla diagnosi Hiv, presentando Aids conclamato.

L’Ausl Romagna continua a mettere a disposizione test anonimi e gratuiti per chi ritiene di poter essere entrato in contato con il virus. Si eseguono ad accesso diretto al Day Hospital delle Malattie infettive (scala C) del Bufalini, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, gratis e senza necessità di ricetta medica preventiva.