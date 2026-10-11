Cesena, in crescita i giovani che fanno uso di droga: seguiti 5.500 pazienti

Un’emergenza che galoppa e in continuo mutamento. È il consumo di stupefacenti fra giovanissimi e adolescenti. Dalle droghe “tradizionali” come eroina, cocaina e hashish, fino alle nuove forme di dipendenza. Come i videogiochi online o i social network. Nel mezzo, angoscia, noia, solitudine e scarsa autostima, che inducono nei giovani una condizione di disagio che trova nell’uso di sostanze l’immediato e apparente sollievo. Di questo e tanto altro parla Rosario Cambria, direttore della Struttura complessa Dipendenze Patologiche Forlì-Cesena (Serdp), in carica dal 1° settembre scorso.

Il servizio, unito agli altri collocati sul territorio della Romagna, nel 2025 ha totalizzato oltre 5.500 utenti, in aumento rispetto al 2024. Con una crescita in tutte le tipologie di dipendenze: oltre 3mila persone hanno fatto accesso per abuso di droghe o farmaci; più di 1.700 per alcol; quasi 400 tabagisti e altre centinaia per gioco d’azzardo completano il quadro. Categorie tutte in aumento rispetto al 2024.