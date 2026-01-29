“Segnala il prof di sinistra”, volantini di Azione Studentesca anche nelle scuole di Cesena. I Giovani Democratici: “No a liste di proscrizione”

I Giovani Democratici di Cesena in una nota esprimono “la più ferma e indignata condanna per le segnalazioni ricevute da alcune scuole del territorio, secondo cui studenti legati ad Azione Studentesca, organizzazione riconducibile ai giovani di Fratelli d’Italia, starebbero diffondendo un questionario che invita a segnalare professori con idee di sinistra. Si tratta di un fatto gravissimo e inaccettabile, che richiama pratiche di delazione politica e di schedatura ideologica incompatibili con i principi costituzionali, con la libertà d’insegnamento e con il ruolo democratico della scuola pubblica”.

“Questa iniziativa - continua la nota - non è un episodio isolato, ma si inserisce in una campagna nazionale già documentata dalla stampa, che ha visto la diffusione di volantini e questionari simili in città come Bergamo, Cuneo, Alba, Palermo e Pordenone, con l’obiettivo dichiarato di raccogliere segnalazioni su docenti accusati di “essere di sinistra” e di stilare un presunto “report nazionale” . Un’operazione che diversi osservatori, docenti e rappresentanti politici hanno definito senza mezzi termini una “moderna lista di proscrizione” . La scuola non può e non deve diventare terreno di intimidazione politica, né un luogo in cui studenti e insegnanti vengano messi sotto pressione per le proprie idee. Colpire i docenti per il loro orientamento politico è un atto autoritario, che mina il pluralismo, il pensiero critico e la libertà educativa. Per questo condanniamo con forza questa iniziativa, esprimiamo piena solidarietà ai docenti e agli studenti coinvolti, chiediamo una presa di distanza chiara e immediata da parte di Azione Studentesca e delle organizzazioni politiche a cui essa fa riferimento e pretendiamo scuse pubbliche per un’azione che ha creato allarme, paura e un clima tossico nelle scuole”.

Conclude la nota: “Le scuole di Cesena devono rimanere luoghi di confronto libero, inclusivo e democratico, non spazi di controllo ideologico o propaganda. Non permetteremo che si normalizzino pratiche che ricordano le pagine più buie della storia del nostro Paese. I Giovani Democratici di Cesena continueranno a vigilare e a mobilitarsi per difendere la libertà, la dignità e la democrazia nelle scuole”.