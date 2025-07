Sedici squadre per 250 atleti: assegnata la quarta Ponte Pietra Cup di Calcio a 8

Risate, agonismo, aggregazione nell’ambiente parrocchiale, gol e spettacolo. Si è chiusa due sere fa una quarta edizione da record per la “Ponte Pietra Cup”. Torneo di Calcio a 8 diventato ormai un “must” per tanti giocatori anche di ottimo livello, a chiudere l’estate assieme agli amici prima della partenza per i ritiri delle proprie squadre e società d’appartenenza.

Il campo in sintetico della parrocchia di Ponte Pietra è tornato a essere, anche quest’anno e per quasi un mese, il cuore pulsante dello sport e della comunità.

«La Ponte Pietra Cup, torneo di calcio a 8, è diventata nel tempo un vero evento sociale, capace di richiamare oltre 400 spettatori a serata: famiglie, bambini, amici e appassionati di tutte le età».

Sommo particolarmente entusiasti di come sono andate le cose nel 2025 il team degli organizzatori che oltre ala calendario curano sempre con puntualità anche le pubblicazioni sui “social” legate al torneo.

«In questa edizione - dettagliano Matteo Venturini, Matteo Pertutti, Riccardo Benvenuti e Gianmarco Zanoli - hanno partecipato più di 250 giocatori, dai 16 ai 40 anni, uniti dalla passione per il calcio e provenienti da tutta la Romagna: Ravenna, Forlì, Cesenatico, Cervia e altre frazioni del territorio. In campo ci sono stati anche atleti di livello, tra cui giocatori di Serie C, D, Eccellenza, Promozione e giovanili di club di Serie A.

A sfidarsi sono state 16 squadre, dando vita a un torneo intenso, spettacolare e combattuto».

A trionfare è stata la squadra Indipendente (da Forlì), al termine di una finale tiratissima decisa ai rigori e terminata 6-4 dopo il 2.2 dei tempi regolamentari.

Argento per una splendida Real-Igno. Terzo posto conquistato con orgoglio da Cuba FC.

«Un torneo che ha confermato ancora una volta che la Ponte Pietra Cup non è solo calcio, ma un’occasione per ritrovarsi, vivere emozioni vere e fare comunità».