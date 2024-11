Secante in tilt a Cesena per un incidente tra tre auto

Incidente nell’ultimo tratto della Secante lato Forlì, nella zona a ridosso di via San Cristoforo. Tre vetture si sono tamponate per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri. Vigili del fuoco e 118 hanno assistito tre persone ferite nell’urto (lievemente) due delle quali sono state trasportate in ospedale per accertamenti. L’impatto è avvenuto alle 17:45 circa e per un’ora e un quarto il traffico in Secante, durante le operazioni di rimessa in sicurezza della strada e rimozione dei veicoli, ha subito rallentamenti.