“Se non mi paghi, dico a tuo marito delle foto che ci siamo inviati”: a Cesena la truffa da migliaia di euro corre via WhatsApp

Truffe via Whatsapp a Cesena, l’Adoc lancia l’allarme. Tra i casi segnalati, non mancano neppure i ricatti a sfondo sentimentale-erotico. «Nella rete a Cesena è caduta anche una signora non più giovanissima, che è stata contattata da una voce suadente al telefono accompagnata via WhatsApp dalla fotografia di un giovane asiatico. I due hanno ”chattato” e si sono scambiati confidenze e foto osé. Fin quando alla donna non sono iniziate ad arrivare richieste di denaro. Sempre più spinte fino alla cifra di 60mila euro circa. “Se non paghi diciamo a tuo marito che intrattieni rapporti telefonici piccanti”. E anche in questo caso i soldi spariscono su conti esteri e recuperarli è un’impresa pressoché impossibile».