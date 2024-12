Scuola internazionale per giovani amministratori, l’assessora Giorgia Macrelli rappresenterà Cesena in Europa

C’è anche Cesena tra i banchi di “Publica”, la scuola Anci per giovani amministratori che quest’anno ha promosso la prima edizione di IMAGO, il corso di formazione internazionale dedicato ai giovani amministratori locali under 35. Su più di 100 candidature presentate sono 32 i profili selezionati, tra loro anche l’Assessora alle Politiche giovanili e ai Progetti europei Giorgia Macrelli, che prenderà parte alle quattro tappe del percorso formativo a Rotterdam, Parigi, Barcellona e Roma rappresentando il Comune di Cesena.

L’obiettivo di questa elevata esperienza è di fornire a sindaci, assessori e consiglieri comunali le competenze avanzate per affrontare le sfide dell’amministrazione delle città, con un focus sull’integrazione delle politiche locali nel contesto europeo e su come costruire politiche pubbliche in maniera sempre più allargata e partecipativa. Il corso di formazione internazionale si terrà fino giugno 2025 con sessioni in presenza all’Erasmus University a Rotterdam, a Science Po a Parigi, all’Università Politecnica della Catalogna a Barcellona e si concluderà con la restituzione dei progetti finali alla sede dell’Anci a Roma. In modo specifico, l’Assessora Macrelli è a capo del gruppo che analizzerà e proporrà nuove politiche pubbliche sul tema della transizione ecologica a partire dalle politiche e dalle azioni sviluppate nell’ambito urbano di Cesena.

In un’epoca in cui la dimensione europea è sempre più centrale, offrire una formazione con uno sguardo internazionale e creare uno spazio in cui costruire alleanze è essenziale per preparare la classe dirigente di domani. Nel dettaglio, dal 5 al 7 dicembre si è tenuto all’Institute for Housing and Urban Development a Rotterdam il primo dei quattro momenti di formazione internazionale avviato nell’ambito del programma di attività finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

“Partecipare a Imago è un’occasione unica: immaginare è un atto politico e come giovane amministratrice - commenta l’assessora Macrelli - torno dalla prima tappa carica di ispirazione, connessioni umane e strumenti concreti per governare al meglio le nostre realtà locali. A Rotterdam abbiamo lavorato sul concetto di innovazione sociale, su come creare politiche condivise e partecipative dal basso ed essere il motore del cambiamento nelle nostre comunità. L’esperienza di ognuno e le politiche dei nostri Comuni sono in tutti i momenti fonte di ricchezza e dialogo, confronto e ascolto. Grazie infatti alla collaborazione con prestigiose università internazionali, esperti e funzionari di altri paesi, a noi partecipanti viene data l’opportunità di apprendere strumenti tecnici e concettuali all’avanguardia per gestire con efficacia le politiche locali in un contesto di crescente complessità. Sono sicura che questa esperienza sia fondamentale – prosegue l’Assessora – non solo per la crescita personale ma anche e soprattutto per consentire alle nostre città di fare rete implementando le azioni sui diversi fronti, da quello riguardante le politiche giovanili, il digitale, gli approcci partecipativi, fino ad approdare alla transizione ecologica, obiettivo strategico sempre più centrale nelle agende amministrative”.