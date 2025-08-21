“Scrivi la tua ricetta e vinci un anno di spesa”: torna il concorso di Famila e A&O

“Scrivi la tua ricetta – Vinci un anno di spesa” torna anche quest’anno e porta in tavola gustose novità. Il concorso promosso da Famila, Famila Superstore, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e delle Marche – insegne gestite da Arca Commerciale s.r.l., parte del Gruppo Unicomm – giunto ormai alla quattordicesima edizione.

“Ogni anno raccogliamo un’incredibile quantità di ricette che raccontano le radici, la creatività e l’amore per la buona tavola dei nostri clienti. – dichiara Giovanni Baldacci, presidente di Arca Commerciale – Per questo abbiamo voluto arricchire ulteriormente il concorso, premiando non solo la fortuna ma anche il talento e il coinvolgimento della nostra community”.

A partire da oggi (21 agosto) fino al 17 settembre, tutti gli appassionati di cucina amanti della tradizione possono partecipare inviando una o più ricette ispirate alla cucina locale – autentica o reinterpretata – scegliendo se compilare la cartolina disponibile nei punti vendita aderenti, da imbucare nell’apposita urna, oppure registrandosi e inviando la propria proposta attraverso il sito www.latuaricetta.com.

Come da tradizione, sarà la fortuna a decretare il vincitore del premio di 3.000 euro in buoni spesa da utilizzare durante l’anno nel punto vendita di fiducia tra quelli aderenti.

Le 12 migliori ricette selezionate dalla giuria, guidata come sempre dalla madrina del concorso Ladychef Albarosa Zoffoli, saranno le protagoniste del Calendario Famila Svelto A&O 2026. Gli autori, inoltre, vinceranno un weekend per due persone con corso di cucina esclusivo e, novità di quest’anno, un buono spesa del valore di 100 euro da utilizzare nel proprio punto vendita.

In questa edizione debutta anche un premio esclusivamente dedicato alle ricette caricate sul sito latuaricetta.com: tra tutte le ricette inviate, quella che avrà più “mi piace” dagli utenti otterrà un premio speciale del valore di 500 euro in buoni spesa da utilizzare in uno dei supermercati del gruppo Arca aderenti all’iniziativa.