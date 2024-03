Scoprire Cesena e Mercato Saraceno: ciclo di visite nelle domeniche di primavera

Dopo il successo dello scorso anno, anche per il 2024 la DMC dei Percorsi del Savio, che promuove il turismo della Vallata, propone un nuovo ciclo di Domeniche di Primavera, con un ulteriore appuntamento per ampliare l’offerta. Cinque appuntamenti tematici proposti per conoscere il territorio. A Cesena, città malatestiana per eccellenza, si terranno quattro visite, attraverso i luoghi più storici e suggestivi: dal Teatro “A. Bonci” alla Rocca, dalla Biblioteca Malatestiana al duomo di San Giovanni Battista. Un’ulteriore puntata è quella che vede protagonista la Pieve di Monte Sorbo, a Mercato Saraceno.

24 marzo

Si comincia domenica 24 marzo con la Cesena risorgimentale: in occasione dell’anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, nel 1861, il percorso di visita unirà i luoghi che la città ha dedicato a chi lottò per la patria, a partire dal Loggiato di Palazzo Albornoz e raggiungendo Porta Santi, il Giardino Pubblico e infine il meraviglioso Teatro comunale Alessandro Bonci, dove echeggiarono forte le note della libertà. La partecipazione ha un costo di 10 euro.

7 aprile

Dopo la pausa pasquale, domenica 7 aprile si riprende con l’unico appuntamento fuori città, a Monte Sorbo, a 8 chilometri dal centro di Mercato Saraceno: percorrendo una bellissima strada panoramica segnalata, in mezzo alla natura, si arriva all’antica pieve dedicata a Santa Maria Annunziata, amata dagli abitanti della Vallata, da sempre faro della cristianità e meta storica di pellegrini. Di lontana origine e per alcuni secoli Pieve Maggiore della Diocesi di Sarsina, vera e propria pieve reliquia, per antichità e bellezza è uno dei luoghi religiosi più insigni dell’intera vallata del Savio, ancora più valorizzata dal restauro degli anni Duemila. La visita alla pieve di Monte Sorbo si svolge, non a caso, proprio nel giorno del grande evento Passi e parole di vino, organizzato dai Percorsi del Savio in collaborazione con il Comune di Mercato: una giornata dedicata alle degustazioni e al trekking, con visita alle rinomate cantine di Mercato Saraceno, Città del Vino. La visita alla pieve di Monte Sorbo ha un costo di 10 euro.