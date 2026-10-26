Sciopero del 30 ottobre e bus Start Romagna: ecco le fasce orarie dei servizi garantiti

Per venerdì 30 ottobre è in programma uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da USB, al quale aderisce, a livello locale, la sigla sindacale USB Lavoro Privato Emilia-Romagna.
In quel giorno, pertanto, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale Start Romagna e sul servizio traghetto a Ravenna.
I servizi saranno garantiti nelle seguenti fasce orarie:
Dalle 5:30 alle 8:300 e dalle 13:00 alle 16:00 nel bacino di Forlì-Cesena.
Dalle 5:30 alle 8:300 e dalle 12:00 alle 15:00 nel bacino di Ravenna.
Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00 nel bacino di Rimini.
A precedente iniziativa di sciopero generale nazionale indetto da USB il 18 maggio scorso l’adesione era stata del 22,44% per bacino di Forlì-Cesena, del 25,78% nel bacino di Ravenna e del 7,53% in quello di Rimini.