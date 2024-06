Sciopero dei lavoratori delle coop agricole: il 1° luglio presidio a Cesena

I sindacati rompono le trattative con le coop agricole e annunciano una giornata di sciopero per lunedì primo luglio, con presidio dalle 10 alle 12 a Cesena (davanti alla sede di Concooperative in via dell’Arrigoni 308). “Dopo cinque mesi dall’apertura del negoziato - si legge nella nota - tra FAI CISL- FLAI CGIL e UILA UIL e Agci-Arital, Fedagripesca-Confcooperative e Legacoop-Agroalimentare , si sono interrotte il 13 giugno , nella tarda serata, durante la riunione plenaria , le trattative per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli, scaduto il 31 dicembre scorso. Risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale , rappresentata da importanti aziende del territorio forlivese e cesenate come Ma. Ga.Ma, Apfruit Forli-Cesena e Longiano, Orogel, Amadori, Agrintesa, Granfrutta Zani, Clai, Terremerse, Gruppo Cevico, Caviro, Cafar, Cooperativa Agricola Cesenate, Gruppo Martini, Copra, le Cantine Sociali specie sul tema salariale. I sindacati, ribadendo la centralità dell’aumento economico in questo rinnovo, hanno evidenziato che l’onesta richiesta di aumento di 210 euro, contenuta nella piattaforma sindacale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari per il prossimo quadriennio, recuperando anche la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflattiva degli ultimi anni. Le lavoratrici e lavoratori del settore agricolo cooperativo sono quelli che durante la pandemia venivano considerati fondamentali perché garantivano il cibo sulle tavole degli italiani e hanno diritto , come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori agroindustriali, di vedere riconosciuta la loro dignità, l’impegno e il valore della loro professionalità, sempre più preziose per un settore che, soprattutto nell’ultimo anno, evidenzia una difficoltà nel reperire manodopera ed una dispersione delle professionalità