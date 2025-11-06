Scegliere l’Università: open day ai Campus di Forlì e Cesena, ecco come iscriversi

Tanti i ragazzi e le ragazze che si sono già iscritti per assistere alle presentazioni dei corsi di Laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Bologna attivi nelle sedi di Cesena e Forlì

Torna il tradizionale appuntamento di orientamento rivolto alle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Gli open day, organizzati in presenza dai Campus di Forlì e Cesena, permetteranno di assistere alla presentazione dei corsi di Laurea e Laurea magistrale a ciclo unico di entrambi i Campus: 8 novembre dalle 9 alle 13, in viale Corridoni 20 a Forlì e 22 novembre dalle 9 alle 13 in via dell’Università 50 a Cesena. L’evento prevede lo stesso format su entrambe le sedi, sarà quindi possibile scegliere la data e la sede preferita.

Sarà offerta ai partecipanti una panoramica dei 19 corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico dei due Campus. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://open.unibo.it/ .

L’evento sarà un momento di primo contatto tra gli studenti di quarta e quinta superiore e l’Università, grazie al quale sarà possibile iniziare a conoscere il mondo universitario da vicino, in particolare visitare i Campus e tutto quello che la sede può offrire per il proprio percorso di studi.