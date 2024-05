Savignano, via ai lavori finanziati dal Pnrr per la banda ultra larga VIDEO

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Sono iniziati a Savignano sul Rubicone i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune verranno connessi oltre 1740 civici attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e oltre 100 in tecnologia FWA. L’infrastruttura, che consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo, si svilupperà per 48 chilometri, con circa il 60% di essa che verrà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

«La connessione è indispensabile per tutti: chiunque ha accesso a questa tecnologia, che ci ha cambiato la vita, può avvalersi di opportunità prima impensabili – affermano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessora Stefania Morara -. Accogliamo con favore questi lavori, oltre 1740 civici del nostro Comune saranno serviti al meglio: un’opportunità che andrà a vantaggio non solo delle singole unità, ovviamente, ma in generale per tutta la comunità».

«Grazie al buon rapporto con l’amministrazione comunale oggi a Savignano Sul Rubicone realizziamo l’infrastruttura a banda ultra larga del “Piano Italia a 1 Giga” – sottolinea Nicolò Renna, Field Manager di Open Fiber in Emilia-Romagna -. Le potenzialità e le risorse di questa rete sono innumerevoli. Cittadini, imprese ed amministrazione comunale potranno usufruire di telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, e ancora, monitoraggio ambientale, gestione dell’illuminazione pubblica, il tutto attraverso una connessione ultraveloce di ultima generazione».

Con circa 13,3 milioni di unità immobiliari in vendibilità, Open Fiber è il principale operatore italiano nelle connessioni in fibra ottica fino a casa e tra i leader in Europa. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città di grandi e medie dimensioni e in oltre 4.800 piccoli comuni.

Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati. Una volta completata l’infrastruttura, i cittadini interessati, non devono far altro che verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare a una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.