Savignano, mamma con coltello e arnesi per furti nell’auto coi figli: denunciata

Girava in auto insieme ai due figli minorenni con a bordo un coltello e un kit di attrezzi utili allo scasso, oltre a guanti da lavoro e torce. Oggetti del cui possesso non ha saputo fornire giustificazioni e che quindi le sono stati sequestrati. Inoltre la donna di 37 anni, residente a Rimini, protagonista negativa di questi fatti è stata denunciata per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. A fermarla giovedì pomeriggio, mentre era al volante di una Fiat Punto, è stata una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. Si aggirava tra le auto in sosta in un parcheggio a Savignano. Era già nota agli agenti per vari precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio. Il controllo scattato ha inguaiato la 37enne.