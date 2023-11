Il mondo culturale romagnolo è in lutto per la morte di Sergio Pazzini. Lo annuncia in un post sui social Marzio Casalini della società editrice Ponte Vecchio. “Purtroppo ci è giunta una triste notizia, che colpisce ancor più essendo che domenica 5 novembre avevamo presentato una sua silloge a Sogliano al Rubicone. È scomparso Sergio Pazzini, poeta e artista di vaglia, nato a Savignano di Rigo frazione di Sogliano che viveva a Firenze. Con noi aveva pubblicato tre libri. Buon sonno Poeta!”.