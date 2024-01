Savignano, la chiesa dei Templari resta aperta grazie ai cavalieri della Commanderia di Misano

Templari Cattolici d’Italia vigilano sulla chiesa templare di San Giovanni in Compito. La pieve millenaria rischiava di rimanere chiusa per mancanza di volontari che la sorveglino e la illustrino ai visitatori. Ora un accordo tra la parrocchia e la Commanderia di Misano la rende fruibile ogni domenica e nei giorni festivi.

La pieve

Quella a San Giovanni Battista, in località di San Giovanni in Compito, è stata chiesa templare per un certo periodo. Un antico edificio sacro viene citato già dal VII secolo, nella località di fondazione romana sulla via Emilia, mentre la chiesa sorge su una struttura ancora più datata, forse villanoviana. Nel tempo ha subito danneggiamenti e declassamenti e solo nell’Ottocento è stata restaurata e valorizzata con l’inaugurazione dell’annesso museo archeologico. Dopo gli anni Cinquanta del secolo scorso, sono stati riparati i danni subiti durante la seconda guerra mondiale, anche se sono andate perse strutture di grande valore artistico e storico, come l’antica abside.

L’Ordine dei Templari cattolici

L’antico Ordine del Tempio fu soppresso nel 1312 e i suoi beni passarono dal Papa all’attuale Ordine di Malta e una parte a quello del Santo Sepolcro. Ma fianco di questi Ordine ne sono sorti altri che si rifanno sempre alla tradizione cavalleresca cristiana, ispirati agli antichi martiri dell’Ordine del Tempio medievale, con la volontà di dare collaborazione nella quotidianità a sacerdoti, monaci, suore, consacrati laici. Tra questi spiccano i Cavalieri Templari cattolici d’Italia, oggi associazione di promozione sociale con sede a Roma e senza fini di lucro. Si occupano di una serie di attività, quali organizzare conferenze e convegni valorizzando i valori della spiritualità degli ordini cavallereschi cristiani, con particolare riferimento ai poveri Cavalieri di Cristo, detti Templari.

I Templari Cattolici d’Italia perseguono gli ideali cristiani, fondati dal reggente del trono di Francia Filippo d’Orleans nel 1705. Si separarono nel 1815 dall’Ordine francese. Guidati da un Gran Maestro, sono organizzati geograficamente per Priorati e poi Commanderie, sparse in tutta Italia e in Paesi all’estero come Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti e Brasile. Indossano la tipica veste bianca con croce rossa.

L’accordo con la Commanderia di Misano

I Templari cattolici di riferimento per il Cesenate e Riminese fanno capo alla Commanderia che ha sede a Misano, presso l’antica chiesa di San Michele Arcangelo o dell’Agina (dall’omonimo torrente).

«Siamo laici e volontari suddivisi in tre categorie per preparazione e militanza nell’Ordine - informa il responsabile Antonio Nascente, che abita nel Riminese - e operiamo in stretta collaborazione con parroci e vescovi. Viviamo la nostra missione in modo appassionato e senza tornaconto personale, custodendo e tenendo aperta la chiesa dell’Agina dove prestiamoservizio nella fascia oraria tra le 15 e le 18, e altre, altrimenti destinate a rimanere chiuse. Come Templari Cattolici d’Italia custodiamo e accogliamo i fedeli e i visitatori nelle antiche chiese e siamo a disposizione di coloro che vogliono approfondire la storia dei Templari di ieri e di oggi e delle loro chiese. Evitiamo anche che le chiese templari diventino preda dei vandali e dei ladri. Da un mese a questa parte siamo riusciti a stringere un patto con la parrocchia di San Giovanni in Compito per tenere aperta e valorizzare anche quella splendida chiesa Templare».