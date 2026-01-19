Savignano. In monopattino con il coltello, denunciato un 20enne

Cesena
  • 19 gennaio 2026
Savignano. In monopattino con il coltello, denunciato un 20enne

Alcuni giorni or sono, in tardo pomeriggio, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare fermava un monopattino elettrico in loc. Fiumicino.

Alla guida un egiziano di 20 anni, residente a Bologna.

Durante il controllo il ragazzo si mostrava nervoso e insofferente per cui gli agenti effettuavano un’accurata ispezione, trovando così un coltello di 20 cm (con lama di 11 cm appuntita e affilata) occultato all’interno della borsa portaoggetti del monopattino.

Il coltello e il monopattino venivano sequestrati e il giovane denunciato per porto ingiustificato di arma da taglio.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui