Savignano. In monopattino con il coltello, denunciato un 20enne

Alcuni giorni or sono, in tardo pomeriggio, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare fermava un monopattino elettrico in loc. Fiumicino.
Alla guida un egiziano di 20 anni, residente a Bologna.
Durante il controllo il ragazzo si mostrava nervoso e insofferente per cui gli agenti effettuavano un’accurata ispezione, trovando così un coltello di 20 cm (con lama di 11 cm appuntita e affilata) occultato all’interno della borsa portaoggetti del monopattino.
Il coltello e il monopattino venivano sequestrati e il giovane denunciato per porto ingiustificato di arma da taglio.