Savignano: in cambio di una rotatoria lavori per il nuovo discount

Un nuovo supermercato alimentare sulla via Emilia. Sono iniziati i lavori in via Pio La Torre a confine con la statale 9. In un’ampia area sorgerà una struttura commerciale medio-piccola, in particolare un discount alimentare. In contropartita verrà creata per la collettività una rotonda sulla via Emilia (al posto di un pericoloso incrocio) e una pista ciclopedonale fino all’albergo Rubicone e al bar Cesare.

Lavori già avviati

Da circa una settimana vari mezzi meccanici sono impiegati nell’effettuazione di lavori stradali e di escavazione. Prima hanno lavorato all’incrocio con la statale apponendo dei new jersey per facilitare l’immissione degli autoveicoli dallo svincolo interno alla statale, poi dopo aver recintato con la rete elettrosaldata colore arancione tutta l’area interessata dai lavori, hanno cominciato a scavare in profondità sul luogo dove sorgerà il fabbricato adibito a discount, l’accesso e i relativi parcheggi a supporto.

Ok dal Consiglio

Il Consiglio comunale, alcuni mesi fa, aveva visto e dato il via libera ai lavori relativi a: “Comune di Savignano sul Rubicone - via Emilia ovest - proposta di accordo operativo per l’insediamento di una media struttura alimentare in ambito specializzato per attività produttive a 13 del psi (sub-ambito a13-1), ai sensi degli artt. 4 e 38 della l.r. 24/2017”. Gli interventi previsti a carico della proprietà privata erano appunto la realizzazione di una media struttura di vendita con parcheggi pubblici e di pertinenza; poi la sistemazione di aree oggetto del vecchio piano particolareggiato e di verde attrezzato (si tratta dell’area rimasta incompiuta, di una vecchia lottizzazione tra le viaePio La Torre e Moroni) con la riqualificazione delle vie Chiesa e Moroni.

Le opere di pubblica utilità

«Contestualmente alla realizzazione della piccola-media struttura relativa a discount - informa l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Savignano, Stefania Morara - verrà realizzata una nuova rotatoria tra la statale 9 via Emilia e via Pio la Torre e la riqualificazione, il collaudo e la cessione delle aree destinate a viabilità e standard di cui alla convenzione dell’anno 1994. Inoltre verrà realizzato un percorso protetto da San Giovanni in Compito, che attraversa in sicurezza tutto il quartiere Cesare fino al distributore di carburante prospiciente il ristorante Cesare».