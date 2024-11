Savignano, fugge con l’auto rubata e tenta di speronare l’auto della polizia locale

SAVIGNANO SUL RUBICONE. Ieri sera a Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare ha intercettato sulla via Emilia un’autovettura rubata a Santarcangelo di Romagna pochi giorni fa. Intimato l’alt il conducente non si è fermato e anzi ha iniziato una fuga ad alta velocità compiendo manovre pericolose, con anche il tentativo di speronare la pattuglia. La fuga si è conclusa in una stradina di campagna, dov’è l’uomo alla guida ha lasciato l’auto e si è dato alla fuga a piedi nell’oscurità dei campi facendo perdere le proprie tracce. L’ auto, a cui era stata manomessa la targa, è stata restituita al proprietario.