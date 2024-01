Savignano e San Mauro Mare. Conclusi i lavori di ripascimento della spiaggia

SAVIGNANO. Oltre 5.000 metri cubi di sabbia in più lungo mezzo chilometro di litorale, nelle località di San Mauro Mare e Savignano Mare, in provincia di Forlì-Cesena. La Regione annuncia che nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di ripascimento della costa avviati nei due centri del territorio della provincia di Forlì-Cesena, finanziati da Viale Aldo Moro con 860.000 euro nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria della costa per il biennio 2023-2024. I lavori sono stati coordinati all’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. «Si tratta di opere di ripristino delle spiagge, esposte al rischio di ingressione marina a causa, in particolare, delle mareggiate invernali- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile- Il materiale è stato prelevato dai fondali e messo a rinforzo delle dune; continua, quindi, l’impegno della Regione per la difesa del litorale, dopo lo svolgimento delle opere del Progettone che, nel 2022, hanno arricchito circa 11 chilometri di spiagge romagnole con un milione 100 mila metri cubi di sedimenti, per un investimento complessivo di 19 milioni di euro». Nuove opere sono programmate, nel corso del 2024, nei comuni di Gatteo e Cesenatico.