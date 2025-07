Savignano, danneggia il locale e minaccia i clienti: 39enne arrestata

SAVIGNANO SUL RUBICONE. La notte fra lunedì e martedì i carabinieri della Stazione di San Mauro Pascoli hanno arrestato una donna di 39 anni, già nota per precedenti vicende penali, quale presunta responsabile dei reati di “minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale”, E nella circostanza denunciata anche per “danneggiamento”.

I militari, sono intervenuti verso le ore 20.20, in un esercizio pubblico di Savignano sul Rubicone, dopo la richiesta pervenuta alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, per una donna in evidente stato di ebbrezza alcolica, che stava danneggiando alcuni arredi del locale e minacciando gli avventori. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno cercato di tranquillizzare la donna che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire nei loro confronti con frasi ingiuriose e minacciose, aggredendoli poi con calci e pugni, ma venendo comunque contenuta, bloccata ed immobilizzata.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata arrestata e, su disposizione del sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnata presso la propria abitazione, ove sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Nel pomeriggio successivo (15 luglio), si è tenuta l’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto e, concedendo i termini richiesti dalla difesa, nei suoi confronti ha disposto l’obbligo di presentazione giornaliera al comando Stazione Carabinieri competente, fino alla prossima udienza.