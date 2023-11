Savignano, arriva Nives Meroi: insieme al marito ha scalato le 14 montagne alte più di 8.000 metri

E’ tra le più prestigiose alpiniste donne della storia: negli ultimi venti anni, insieme al marito Romano Benet, ha scalato tutte le 14 montagne più alte di 8.000 metri.

E’ Nives Meroi, e venerdì 10 novembre sarà alle 21 al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, per la conferenza-testimonianza “Si vince o si perde insieme” promossa dalla sezione di Cesena del Club alpino italiano. Meroi, bergamasca di nascita e friulana di adozione, racconta il Cai pratica un alpinismo leggero e pulito, senza l’ausilio di ossigeno supplementare, portatori d’acqua e campi fissi. Compagni di vita e di cordata, lei e il marito hanno esplorato orizzonti sempre più lontani, fatti di falesie, cascate di ghiaccio, sci estremo e d’alta quota. Meroi è la prima alpinista italiana in vetta al Nanga Parbat e al K2. Makalu ed Everest sono solo alcune delle alte vette raggiunte insieme. Sono oltre mille i soci che animano la sezione con sede a Macerone di Cesena al centro sociale I Maceri. “Dopo la testimonianza dell’alpinista Manolo, a Cesena su nostro invito nel 2015, e l’avvio in sezione del gruppo ‘Alpinismo Punto Zero’, abbiamo fortemente desiderato l’incontro con l’alpinista Nives Meroi, considerato i meriti e le modalità con le quali ha raggiunto traguardi importanti”, dice Gino Caimmi, presidente del Cai di Cesena. La partecipazione libera e gratuita, aggiunge, “vuole essere un omaggio agli appassionati di montagna e un’occasione per avere testimonianza diretta di come è possibile vivere le alte quote rispettandone l’ambiente e i popoli che le abitano”. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: prenotazioni.caicesena@gmail.com.