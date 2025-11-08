Savignano. Aggiudicati i lavori per le barriere acustiche sulla bretella

Prosegue il cantiere per la realizzazione della bretella di collegamento tra la via Emilia SS9 e il casello autostradale “Valle del Rubicone”. Sono stati aggiudicati all’impresa IGSA S.r.l. di Ravenna i lavori per la realizzazione delle barriere acustiche sulla strada provinciale 14 “Del Rubicone”.

Un intervento da 820mila euro

L’intervento, del valore complessivo di 820.000 euro, è finanziato con risorse del Decreto-Legge n. 95/2025 e rientra nel piano di miglioramento della sicurezza e della qualità ambientale delle infrastrutture viarie provinciali. I lavori prevedono la posa di barriere acustiche lungo i tratti della S.P. 14 maggiormente esposti all’impatto del traffico veicolare, con l’obiettivo di mitigare l’inquinamento sonoro a beneficio dei residenti delle aree limitrofe. L’intervento, progettato e diretto dal servizio infrastrutture viarie, gestione strade, patrimonio, mobilità e trasporti della Provincia di Forlì-Cesena, è previsto per i primi mesi del 2026.

Un’opera da oltre 10 milioni di euro

“Proseguono i lavori per la realizzazione dell’arteria importante di collegamento tra la via Emilia e il casello autostradale del Rubicone”, commenta Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena, “una delle opere infrastrutturali più importanti progettate in questi anni. Il cantiere è partito nel 2023 e si concluderà nel 2027 con un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 1 milione del bilancio provinciale. Le barriere sono un altro passo importante per la realizzazione dell’opera”.

Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, aggiunge: “La bretella è un’opera strategica per la gestione della viabilità nel territorio del Rubicone e la vivibilità del tratto urbano savignanese della via Emilia. Ringrazio la Provincia di Forlì-Cesena, nella sua struttura tecnica e nella figura del presidente Enzo Lattuca, per il grande impegno nell’esecuzione dell’opera che non è solo finanziario, ma anche di raccordo con tutti gli enti coinvolti nella realizzazione di un’infrastruttura tanto attesa e di forte impatto per Savignano e per tutto il territorio”.

Il cronoprogramma dei lavori

Oltre alla realizzazione delle barriere acustiche, le lavorazioni più importanti e impegnative riguarderanno il cavalcaferrovia e la carreggiata del tratto tra la via Emilia e la SP62: questa parte di intervento impegnerà tutto il prossimo anno.

Ad aprile 2026, salvo imprevisti, verrà aperta la strada dalla rotatoria Lise Meitner (Gatteo) alla rotatoria sulla SP62. Ad aprile 2027 verrà inaugurato il cavalcaferrovia e tutta la strada in via definitiva.