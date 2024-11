San Mauro, vandalo sulle auto aggredisce un agente e scappa: trovato, verrà denunciato

Ha aggredito un agente di polizia fuori servizio che lo aveva scorto mentre lanciava pietre contro le vetture in sosta. Si è ribellato all’identificazione, è scappato, poi è stato identificato e verrà denunciato.

Un vandalismo notturno quello che stava mettendo in atto due notti fa un ventenne di origini albanesi. A scorgerlo dalle finestre di casa, nella zona a ridosso del parco Della Poesia di San Mauro Pascoli, è stato un residente. La serata era di quelle particolarmente rumorose anche ad ora tarda. Fuori era pieno di giovani e giovanissimi che lanciavano petardi ed esplodevano botti per Halloween. È per questo che il residente, un agente di polizia, si era affacciato alla finestra ed è così che ha scorto qualcosa di anomalo rispetto alla serata di festa: una persona nascosta dietro ad un veicolo in sosta che raccoglieva pietre che poi lanciava nell’oscurità per colpire vetri e carrozzerie delle vetture in parcheggio in quella zona.

L’agente è sceso in strada e si è qualificato col ventenne chiedendogli conto di cosa stesse combinando. Ma non ha avuto sul momento maniera di verificare i danni che aveva fatto scagliando sassi, perché il giovane si è ribellato al controllo, divincolandosi, ed è scappato al buio.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire sia i carabinieri che la polizia locale sammaurese, che ricevuta la descrizione della persona da ricercare sono riusciti di lì a poco a scorgerlo mentre tornava sui suoi passi.

«Stavo semplicemente giocando a nascondino con i miei amici» ha detto a quel punto il 20enne residente in zona.

Una “giustificazione” con la quale non eviterà una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per i danneggiamenti che i proprietari delle vetture posteggiate e colpite dalle pietre vorranno sporgere una volta passato questo periodo festivo, alla riapertura completa delle attività d’ufficio delle forze dell’ordine.