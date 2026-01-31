San Mauro Pascoli. Inaugurata una nuova area Verde con alberi e panchine nel parco Cellini

Inaugurata ieri nel parco Cellini una nuova area verde di 900 metri quadrati, dove c’erano già 2 panchine e ora sono stati piantati 20 nuovi pioppi. L’iniziativa rientra nel progetto “Città ad impatto positivo” promosso da Pmg Italia Società Benefit e patrocinata dai Comuni di San Mauro Pascoli, Longiano e Savignano.

Progetto innovativo

Si tratta un “contenitore” di progetti dedicati alla diffusione di una cultura ad impatto positivo che guarda al benessere e inclusività delle persone più fragili e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle tematiche sociali e ambientali. L’obiettivo di Pmg Italia Società Benefit è quello di stimolare un cambiamento positivo nella società grazie a una rete formata da istituzioni locali, enti del terzo settore, imprenditori e cittadini. Dopo la donazione di un Fiat Doblò ad Auser Cesena e di un defibrillatore al Comune di Longiano, ci sono state due sessioni formative sull’Agenda 2030 tenute all’Istituto comprensivo “Giulio Cesare” di Savignano concordate con la dirigente scolastica Catia Valzania e l’elargizione di 5 borse di studio. Ieri, infine, è stato inaugurato un’area verde nel parco di via Benvenuto Cellini a San Mauro Pascoli, dove sono stati appena piantumati 20 pioppi bianchi che contribuiranno all’ossigenazione dell’ambiente, alla mitigazione delle ondate di calore e all’abbellimento della città. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Moris Guidi con l’assessore all’Ambiente Fausto Merciari, Pmg Italia, gli enti partner tra cui Auser Cesena, alcune delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’area verde e i rappresentanti delle associazioni sammauresi “Tracce Verdi”, “Italia Nostra” e associazione genitori “Pascoli”.

La soddisfazione della Giunta

«Siamo molto contenti di poter inaugurare questa nuova area verde – hanno detto ieri mattina il sindaco di San Mauro, Moris Guidi, e l’assessore all’ambiente, Fausto Merciari – proseguendo il lavoro che la nostra Amministrazione sta portando avanti sulla cura del territorio e sulla sostenibilità ambientale. Questo intervento, reso possibile dalla sinergia tra istituzioni, imprese ed enti del terzo settore, rappresenta un valore aggiunto per il futuro e il benessere di tutta la nostra comunità. Ringraziamo per questa iniziativa Pmg Italia, Auser Cesena, le Amministrazioni di Savignano e Longiano e tutti i partner del progetto».