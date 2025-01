San Mauro Pascoli: Dallo sgombero delle cantine un nuovo sostegno solidale per i più bisognosi

Donazioni a enti benefici e al museo Agostini. Domenico Colamarino, appassionato di raccolta di oggetti del passato e inventore del primo museo online di “Commodore” e “dell’oggettistica del ‘900” lancia nuove idee, mentre continua ad occuparsi anche di sgomberi cantine.

Beneficenza e sgomberi

Domenico Colamarino e la moglie Olga Gradinaru uniscono il servizio di sgombero alla beneficenza. «Abbiamo ideato un programma che permette ai cittadini di liberarsi di beni che non utilizzano più - dicono - e gli oggetti possono essere donati a organizzazioni locali che si occupano di persone in difficoltà. Questa iniziativa nel corso del 2024 ha riscontrato un grande successo, poiché non solo contribuisce a mantenere puliti e ordinati gli spazi di casa, ma offre anche un aiuto a chi ne ha bisogno. Ogni singolo sgombero è accompagnato dalla promessa che gli oggetti, che sono in buono stato, verranno destinati a chi può trarne beneficio. Per esempio nel 2024 abbiamo donato 2.500 oggetti, inviati tramite corriere all’associazione Enrico IV” di Taranto, e all’ “Opera San Francesco” di Milano. Gli sgomberi vengono effettuati con attenzione e cura - proseguono - garantendo che oggetti con ancora valore possano essere riciclati o donati a chi ne ha bisogno. Ogni sgombero diventa un’opportunità per aiutare chi è in difficoltà, creando una rete di supporto che può fare la differenza nella vita delle persone. In un’epoca in cui il consumismo sembra dominare, l’idea di donare piuttosto che scartare ci ha colpito».

Donazione e ricerca enti

«Grazie ad un ritrovamento recente, capitato in un lavoro di sgombero abitazioni - svelano - ci siamo imbattuti in vecchi adesivi dell’Api dove c’era l’immagine del campione di moto Agostini. Abbiamo preso contatti con il museo dedicato a Giacomo Agostini, scoprendo che loro non avevano e decidendo di donarli a loro. Lo stesso campione motociclista ci ha inviato una cartolina con autografo per ringraziamento».

«La nostra azienda è iscritta all’albo nazionale gestori ambientali riguardo il trasporto rifiuti ed è in possesso di regolare partita Iva, mentre il 98% degli addetti del settore lavora in nero: ciò arreca danni alla collettività e impedisce di fare del bene al prossimo, soprattutto ai bisognosi. Per il 2025, stiamo cercando parrocchie o iniziative locali, nella provincia di Forlì-Cesena, da sostenere con donazioni, a chilometro zero».