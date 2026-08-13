San Mauro Mare, tre nonne al bar, 274 anni in tutto e un brindisi all’amicizia (con i farmaci sul tavolo)

Tre amiche al bar. Passano gli anni ma tre amiche mantengono viva la tradizione di passare momenti spensierati insieme, continuando a vedersi durante tutta l’estate al Bar Marina di San Mauro Mare.

Sono rimaste vedove e insieme contano 274 anni. Ma alla faccia dell’età raggiunta, sono spesso al bar con tanto di bottiglia di prosecco docg millesimato davanti. Per essere precisi sul tavolo abbondano anche le loro scorte di medicinali, e sono serene perché a poca distanza c’è installato anche un defibrillatore Dae per ogni evenienza. Ma loro restano tre nonne arzille che quasi sembrano tre ragazze.

Si tratta delle sorelle Pia e Anna Maria Bologna e dell’amica Anna Manzelli, tutte sammauresi doc. Si godono la pensione dopo tanti anni di lavoro e tutte e tre gestivano attività di San Mauro Mare, tra cui un negozio di souvenir, una pescheria-friggitoria e un bar. L’unica attività che prosegue in famiglia è quella del bar che da Anna Maria è passata ai figli Daniele e Roberto.