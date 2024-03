San Mauro, la Nazionale Under 21 si allena 9 giorni allo stadio “Macrelli” per le due partite al “Manuzzi”

Il grande calcio, ancora una volta, sceglie lo stadio “Macrelli”. L’ennesima perla arriva dalla Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata, che indviduato nell’impianto sportivo di via Monti il suo quartier generale per gli allenamenti in vista della doppia partita per le qualificazioni agli Europei.

La prima seduta è prevista nel pomeriggio di lunedì prossimo, con prosieguo pressoché quotidiano fino a martedì 26 marzo, ad eccezione dei giorni della partite in programma allo stadio “Manuzzi” di Cesena, contro la Lettonia (venerdì 22) e Turchia al Mazza a Ferrara (martedì 26).

Tanti precedenti

Per San Mauro Pascoli questa non è la prima vetrina di prestigio in questi anni, vista la lunga lista di Nazionali che hanno scelto il “Macrelli” come campo per i loro allenamenti. È di un anno fa lo sbarco sempre dell’Under 21, anche se il clamore maggiore porta la data del 7 giugno 2022 quando a San Mauro arrivò la Nazionale maggiore ancora allenata da Roberto Mancini. In quell’occasione la squadra azzurra venne per l’allenamento di rifinitura in vista del match serale contro l’Ungheria, aprendo le porte ai tanti tifosi nella parte finale della mattinata. Fu una giornata di grande festa con particolari momenti di incontro durante lo scambio di doni con il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e la consegna di una speciale maglia della Sammaurese al compianto Gianluca Vialli.

Prima di quel giorno c’era stata quasi una gara nell’allenarsi nello stadio sammaurese, scelto dalla Under 21 della Germania campione in carica, preceduta dall’Under 18 italiana, allenata sempre da Carmine Nunziata, e dall’Under 17 azzurra arrivata seconda nel campionato europeo.

Dall’estero erano arrivate la Nazionale del Belgio, in vista del match di qualificazione agli Europei contro il San Marino, e l’Under 21 inglese in un altro dei momenti epici, dal momento che i giovani dei Tre Leoni avevano trasferito a San Mauro il loro quartiere generale occupando l’intera area sportiva. In quella occasione giocatori del calibro di Mount, Abraham, Foden e Tomori incontrarono i tifosi in un allenamento a porte aperte.

L’orgoglio del presidente

«Siamo una piccola società sportiva e ce la mettiamo tutta per fare in modo che eventi come questi avvengano al meglio - spiega il presidente della Sammaurese Lorenzo Campinoti - Per San Mauro si tratta di una bella vetrina agli occhi di appassionati e campioni del calcio internazionale».