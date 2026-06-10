Salvini firma il decreto sugli autovelox, il Comune di Cesena: “Consigliamo di ritirare i ricorsi per evitare ulteriori spese”

Con la firma del decreto da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si chiude una lunga stagione di incertezze normative e contenziosi sugli autovelox. Il decreto mette così fine a un lungo periodo caratterizzato da dubbi interpretativi e polemiche, alimentati anche dalle differenze tra i vari dispositivi installati sulle strade italiane. Numerose sentenze hanno infatti messo in discussione la validità delle sanzioni elevate tramite apparecchi privi di una specifica omologazione ministeriale che fino a ieri era impossibile avere.

“Come abbiamo sempre sostenuto e come emerso dai contenuti sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – commentano il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – l’autovelox di Cesena era da considerarsi omologato. Con questo decreto si chiude una fase nella quale si era generata un’incertezza del diritto. A tutti coloro che, spinti da notizie imprecise divulgate da alcuni organi di stampa, hanno presentato ricorsi, consigliamo di valutarne il ritiro per evitare ulteriori aggravi di spesa. Chi sbaglia va sanzionato, ma non è volontà del Comune approfittare di errori commessi da cittadini in buona fede leggendo i giornali”.

“Questo decreto – proseguono sindaco e assessore – dà ragione al Comune di Cesena perché mette nero su bianco che il nostro dispositivo era già da considerarsi omologato di fatto, come abbiamo sempre sostenuto. Ma l’aspetto più importante è un altro: se i limiti vengono rispettati non bisogna temere nulla. Se si eccede, si paga e si contribuisce ad avere strade più sicure per tutta la comunità”.