Saluto romano in via Acca Larenzia: denunciati anche due cesenati

Proseguono le indagini della Digos per risalire all’identità di altri responsabili del saluto romano effettuato in occasione della manifestazione commemorativa del 7 gennaio davanti alla ex sede Msi in via Acca Larenzia a Roma. Al momento salgono a 19 complessivamente gli indagati dalla Polizia di Stato. Sono state identificate e denunciate dalla polizia altre 14 persone per il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larenzia e tra i denunciati ci sono anche due cesenati. Sono stati segnalati alla autorità giudiziaria dalla Digos della Questura di Roma al termine di indagini attraverso l’analisi delle immagini realizzate dalla scientifica. Sono stati identificati grazie alla collaborazione con le Digos di altre città che hanno riconosciuto attivisti di Casapound che, per l’occasione avevano raggiunto la capitale. Oltre ai due cesenati, a gli indagati, infatti, oltre a militanti romani, figurano altri provenienti da Avellino, Caserta, Napoli, Forlì Cesena.