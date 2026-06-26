Rubicone, lavori del cavalcavia lungo la Sp14

Rafforzare il collegamento strategico tra la via Emilia e il casello autostradale dell’A14, migliorando la fluidità della circolazione e la sicurezza dell’infrastruttura. È questo l’obiettivo dell’intervento di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la SP14 ‘Bretella del Rubicone’, opera inserita nel collegamento tra la SS9 Via Emilia, in località San Giovanni in Compito, e il casello autostradale A14 ‘Valle del Rubicone’. Lo scorso aprile la Provincia di Forlì-Cesena aveva avviato l’iter amministrativo per la realizzazione dell’intervento. Oggi, con una determina dirigenziale che approva l’esito della procedura negoziata, l’appalto è stato aggiudicato alla SUPER ASFALTI S.r.l. di Roncofreddo, che eseguirà i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia.

L’opera, del valore complessivo di 2,2 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale del più ampio progetto di potenziamento della viabilità tra la Via Emilia e l’A14 e consentirà di rendere l’infrastruttura più sicura, efficiente e adeguata agli attuali volumi di traffico. L’avvio del cantiere è previsto una volta completate le procedure di consegna dei lavori, entro il mese di luglio. Si tratta dell’ultimo grande intervento necessario per completare la bretella di collegamento tra la SS9 Via Emilia e il casello autostradale ‘Valle del Rubicone’ lungo la SP14. Un progetto avviato nel 2023 che si concluderà nel 2027 con un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 1 milione finanziato con risorse provinciali.