Ruba in gioielleria e tenta di rivendere l’oro a quella di fianco: arrestato a Cesena

Ha agito con rapidità e destrezza da vero professionista, ma ha osato troppo ed è stato arrestato. La giovane età e la particolarità delle manovre compiute hanno infatti insospettito due gioiellerie a poca distanza l’una dall’altra che hanno allertato una voltante di polizia. Sono servite puntigliose ricostruzioni da parte degli uomini del Commissariato di via Don Minzoni per consegnare alla magistratura inquirente O.Z., giovane di origini magrebine. residente in zona.

Al suo fermo, attorno alle 9.30 di ieri, hanno assistito in tanti, persone che in quel momento stavano passeggiando in centro storico.

L’uomo è entrato all’interno della gioielleria Theo Fabbri di via Zeffirino Re ed ha chiesto di vedere alcuni monili riuscendo, con destrezza, a sottrarre senza essere visto un anello d’oro del valore di circa 600 euro.

Avrebbe potuto scappare e cercare di piazzare il maltolto ad un ricettatore una volta allontanatosi da Cesena, invece con molta naturalezza è entrato poi nella vicinissima gioielleria Ravaioli, posta a meno di 50 metri dalla prima, provando a rivendere (o a commutare con altro di valore) per un importo leggermente ribassato (400 euro) l’anello appena rubato al primo gioielliere.

I sospetti per i movimenti “azzardati” dell’uomo si sono concretizzati in una chiamata immediata ai numeri di emergenza, con la Volante del Commissariato che, avuta la descrizione di O.Z., lo ha fermato mentre era ancora a poca distanza, lungo la via Carbonari.

I movimenti del giovane sono stati poi ripercorsi sia tramite le testimonianze dei negozianti che attraverso la visione delle immagini delle telecamere che lo mostravano in azione dentro e fuori dai negozi. Alla fine per lui sono scattate le manette, con accuse che spaziano dal furto fino al riciclaggio e che quindi oggi potrebbero portarlo o a un rito direttissimo per rispondere delle imputazioni, oppure solo all’udienza di convalida dell’arresto con slittamento del processo a data da destinarsi.