Rotary Club Cesena: Paola Ombretta Sternini nuova presidente

Paola Ombretta Sternini ha assunto ufficialmente la guida del Rotary Club Cesena per l’annata 2025-2026. In una serata intensa alla presenza dei soci del club ha accolto la consegna del collare, simbolo del passaggio tra i presidenti che guidano il sodalizio, da Norberto Fantini che ha tenuto le fila del club per l’annata 2024-2025. Sternini, laureata in Lettere classiche, è stata insegnante di Italiano e Latino nei Licei fino al 2003 quando ha assunto il ruolo di guida di tutte le scuole del Sacro Cuore. Dal 1985 è presidente del Centro culturale “Campo della Stella”, è membro del direttivo nazionale dell’Associazione Italiana dei Centri culturali. Dal 2015 al 2023 è stata nel consiglio di amministrazione della Fondazione della Cassa di Risparmio.

In un rimando dotto al piacere dell’amicizia, citando una famosa composizione poetica di Dante Alighieri, la nuova presidente del Rotary ha declinato il programma del suo mandato, che terminerà a giugno 2026 con la consegna del collare al presidente in coming, l’imprenditore Mauro Ravaglia.

“In un contesto liquido e frammentato come quello attuale - ha detto Ombretta Sternini - occorre stringere di più le relazioni in un’amicizia che si apre al mondo. Il Rotary significa infatti, senza retorica ma nella sostanza, uniti nel fare del bene”. E in quest’ottica il bene sarà, secondo le direttrici del programma, per il mondo, per il territorio, per i giovani.

Per il mondo c’è un progetto di sostegno ad un percorso lavorativo di un ragazzo di strada in Camerun e la partecipazione ad un piano che prevede percorsi educativi e professionali per i ragazzi di strada del Centro sociale Edimar, sempre in Camerun. Per il territorio Ombretta Sternini ha messo in programma due contributi: la partecipazione in rete al restauro degli affreschi della Sala Capitolare dell’abbazia del Monte e l’acquisto di un ecografo portatile per le cure palliative, da effettuare dunque anche a domicilio, in collaborazione col Rotary di Savignano sul Rubicone.

Per i giovani c’è in cantiere un concorso a loro dedicato: “Adolescence today” in cui i ragazzi saranno chiamati ad esprimere le positività ma anche i disagi del loro esistenziale passaggio alla scoperta di sé, attraverso il linguaggio che è a loro più consono, video, podcast, scritti. Per i giovani c’è anche la partecipazione ad una borsa di studio organizzata dal Rotary International.

Spina dorsale dell’amicizia che lega gli oltre 100 soci del sodalizio cesenate sono anche le conviviali in cui gli ospiti che si succedono focalizzano un argomento d’interesse comune. Si comincia con un incontro istituzionale di grande rilevanza per il club, l’incontro con il governatore del distretto programmato per il 25 luglio. Ombretta Sternini ha espresso anche parole di riconoscenza per il Gruppo Consorti, “una delle forze del nostro Club”, impegnato in numerose iniziative di sostegno al territorio e non solo. E a questo proposito occorre evidenziare un elemento di assoluta novità: accanto ad una presidente donna (la terza per il club cesenate dal momento dell’apertura alla componente femminile) il coordinamento del Gruppo sarà affidato ad un uomo: Paolo Letizia, consorte della socia Roberta Fabbri.