Roncofreddo, violenza verbale e fisica contro l’ex convivente: scatta il braccialetto elettronico

RONCOFREDDO. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Roncofreddo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 36enne, ritenuto presunto responsabile del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi” e “violenza sessuale”.

Il provvedimento scaturisce da una serie di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai militari dell’Arma, a seguito della denuncia presentata dalla ex convivente. Tali accertamenti hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo, evidenziando forti conflittualità all’interno della coppia, sfociati in reiterati episodi di violenza verbale e fisica, perpetrati dall’uomo e protratti per circa tre anni, a seguito dei quali la donna ha anche dovuto ricorrere a cure mediche facendole prendere la decisione di trasferirsi in un’altra provincia.

Per garantire l’immediata tutela della parte offesa, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato il «divieto di dimora nell’intera provincia di attuale dimora della donna» con l’ulteriore «obbligo di non avvicinarsi alla persona offesa» e mantenere una distanza minima di 1.000 metri dalla stessa nonché il divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo, nonché «la contestuale applicazione del dispositivo elettronico di controllo» (il cosiddetto braccialetto elettronico), volto a monitorare costantemente il rispetto delle distanze imposte.