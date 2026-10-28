Longiano, trovato il corpo senza vita di un uomo VIDEO

Foto e video Zanotti
Foto e video Zanotti

Trovato il cadavere di un uomo. La scoperta questa mattina nei pressi di una abitazione al km 4 della strada provinciale 85 Felloniche, nel territorio di Longiano. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per i primi rilievi e il recupero della salma. Presente anche il medico legale. Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato riverso in un tombino. Nei pressi del cadavere sono stati rinvenuti anche dei bossoli. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi. I Vigili del Fuoco stanno operando con le motoseghe per pulire l’area sotto ad un fico, bandellando tutta l’area circostante.

Un brutale omicidio

Il corpo senza vita di un 31enne albanese è stato trovato senza vita in via Felloniche al civico 2550. Sono in corso le operazioni di recupero della salma. L’uomo risultava scomparso da una ventina di giorni. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di un pozzo profondo una decina di metri. Il corpo da quanto trapela si trovava da diversi giorni all’interno del pozzo: si indaga per omicidio.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui